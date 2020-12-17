Принц Гарри и Меган Маркл будут вести подкасты на Spotify

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл станут ведущими подкастов на музыкальном сервисе потокового вещания Spotify. Первый выпуск с ними появится уже в новогодние праздники.

Герцог и герцогиня Сассекские создали звукозаписывающую компанию Archewell Audio, названную в честь их сына Арчи. Именно компания заключила многолетней контракт со Spotify для производства подкастов и шоу. В них супруги будут делиться вдохновляющими историями. Об этом говорится на сайте Spotify.

Регулярные подкасты будут выходить со следующего года. Принц Гарри будет рассказывать про ветеранов вооруженных сил, а Меган будет говорить о проблемах равенства полов.

В ближайшее время появится специальный праздничный выпуск с принцем Гарри и Меган. Они повторяют путь другой известной пары — экс-президента США Барака Обамы и его жены Мишель. Они тоже заключили контракт со Spotify и открыли собственную продюсерскую компанию.

Недавно Меган Маркл публично рассказала о том, что потеряла второго ребенка. У нее случился выкидыш. Супруга принца Гарри поделилась историей, чтобы привлечь внимание к этой табуированной теме.