Принц Гарри и Меган Маркл будут судиться с папарацци из-за съемок с дронов

Папарацци нарвались на гнев принца Гарри и Меган Маркл. Они так настойчиво пытались заполучить фото британской четы и их двухлетнего сына, что супруги подали на назойливых журналистов в суд.

Иск от принца Гарри и Меган Маркл поступил в суд Лос-Анджелеса, сообщил портал Sky News со ссылкой на адвокатов семейной пары. Они обвинили сотрудников СМИ во вторжении в свою частную жизнь.

Супруги указали, что жили спокойно после переезда из Великобритании в Канаду, пока газета Daily Mail не раскрыла их местоположение. Гарри и Меган перебрались в Лос-Анджелес — в охраняемую резиденцию. Но и там им не дали покоя: то же издание снова рассказало, где найти пару.

Репортеры не раз пытались попасть на частную территорию, где живет семья принца Гарри и Меган Маркл. Кроме того, над их домом минимум трижды в день стали летать дроны. Беспилотники фотографировали и снимали на видео самих Гарри и Меган и их двухлетнего сына Арчи.

Представляющие интересы супругов юристы подчеркнули, что британская чета намеренно подала иск. Супруги знают, что снимать маленького ребенка на территории его собственного дома без согласования незаконно.

Ответчиками по заявлению, уточнил Hollywood Reporter, указаны «неустановленные лица». Принц Гарри и Меган Маркл потребовали, чтобы все сделанные незаконным способом фотографии им вернули. Они также хотят, чтобы впредь папарацци воздержались от проникновения в частную жизнь семьи.