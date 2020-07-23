Принца Гарри и Меган Маркл уличили в краже денег из благотворительного фонда

Британские антимонархисты обвинили принца Гарри и его жену Меган Маркл в том, что пара незаконно распорядилась не принадлежавшими им деньгами. Супруги сочли такие заявления «глубоко оскорбительными».

В 2019 году, уточнило издание Insider, в фонд герцога и герцогини Сассекских Sussex Royal поступил перевод на 290 тысяч фунтов стерлингов (свыше 26,2 миллиона рублей — прим. ред.). Средства перечислил принц Уильям.

Позже принц Гарри перенаправил примерно половину суммы в фонд Travalyst. При этом герцог Сассекский является владельцем 75% акций организации. К благотворительности она отношения не имеет.

После того, как принц Гарри и Меган Маркл вышли из состава королевской семьи, закрылся и фонд Sussex Royal. Перечисленные принцем Уильямом средства супруги не вернули — ни первую часть, ни вторую.

Обвинения в растрате предназначенных для благотворительности денег представители принца Гарри опровергли.

«Глубоко оскорбительно видеть ложные заявления о герцоге Сассекском и его благотворительной деятельности», — отметили они, добавив, что Travalyst — некоммерческая организация. Герцог якобы не получает выгоду от ее деятельности.

Обязанности членов британской королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять с 1 апреля. По мнению эксперта, жена герцога Сассекского намерена стать президентом США.