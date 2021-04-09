Принц Филипп II любил пошутить. Иногда его фразы были слишком острыми

Муж Елизаветы II, принц Филипп, скончался утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет. Супруг британской королевы был известен своими резкими высказываниями и чувством юмора. Правда, шутки, порой, были слишком острыми.

Одно из самых известных высказываний принц Филипп сделал в 1967 году. Его спросили о том, хотел бы он приехать в Советский Союз. Цитату привела Русская служба «Би-би-си«.

Я бы очень хотел поехать в Россию, хотя эти ублюдки и поубивали половину моей семьи принц Филипп.

Дело в том, что принц Филипп родился в греческой королевской семье, которая родственными узами связана с российской императорской семьей. Бабушка Филиппа — Ольга Романова, была дочерью великого князя Константина Николаевича и приходилась племянницей императора Александра II.

Принц Филипп не раз в шутках неосторожно высказывался о других народах. На заседании Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 1986 году он пошутил о вкусовых предпочтениях китайцев. По его словам, они съедят что угодно, «если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки)».

В другой раз он в разговоре с медсестрой филиппинского происхождения заявил, что «Филиппины, должно быть, наполовину опустели». Ведь все люди приехали в Великобританию и работают в сфере здравоохранения. У австралийских аборигенов он как-то поинтересовался, бросаются ли они до сих пор друг в друга копьями. Также он любил подшутить на детьми и женщинами.

«Ты слишком толстый, чтобы стать астронавтом», — заявил принц Филипп 13-летнему Эндрю Адамсу, рассказавшему о своей мечте полететь в космос.

Муж королевы говорил о том, что британки не умеют готовить. Также он любил отпускать щекотливые шуточки в присутствии дам.

«Если я расстегну эту молнию, меня арестуют», — сказал герцог 25-летней Ханне Джексон, которая пришла на королевский прием в платье, которое спереди сверху донизу украшала молния.

В 2010 году герцог Эдинбургский спросил у 24-летней курсантки морского училища Элизабет Рендл, где она работает. Девушка ответила, что в ночном клубе.

«Это стриптиз-клуб?» — поинтересовался принц Филипп.

После отрицательного ответа, он отметил, что «для этого там, наверное, в любом случае слишком прохладно».

Принц Филипп умер в возрасте 99 лет. О его смерти стало известно в пятницу утром. В Букингемском дворце сообщили, что принц Филипп ушел из жизни тихо и спокойно. Смерть настигла его в Виндзорском замке. Он не дожил до столетнего юбилея всего два месяца.