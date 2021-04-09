Общенациональный траур по принцу Филиппу объявили в Великобритании. Королевская семья будет скорбеть 30 дней

В Британии объявлен национальный траур по принцу Филипу, королевская семья будет скорбеть 30 дней. Об этом сообщило РИА «Новости».

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее выступил с речью, выразив соболезнования в связи со смертью принца Филиппа. Он заявил, что все королевство благодарно герцогу Эдинбургскому за его выдающуюся работу.

Королева Великобритании Елизавета II сказала, что супруг был ее главной опорой.