Принц Чарльз унаследовал титул герцога Эдинбургского

Старший сын королевы Великобритании Елизавет II принц Чарльз получил все титулы своего скончавшегося отца принца Филиппа. Когда он станет королем, герцогом Эдинбургским назовут младшего из монарших детей.

Британская геральдическая палата напомнила, что все титулы являются наследными. Поэтому после кончины принца Филиппа и перешли к принцу Чарльзу.

«В случае, если принц Уэльский или любой последующий обладатель этих титулов унаследует корону, эти и все другие титулы перейдут к короне», — отмечено в публикации.

Титул герцога Эдинбургского не исчезнет, уточнило РИА «Новости». По договоренности между принцем Филиппом и его страшим сыном, которая была заключена в 1999 году, он перейдет к младшему из детей королевы и ее супруга — принцу Эдварду.

У принца Филиппа и Елизаветы II четверо детей. Принц Чарльз, который является наследником престола, принц Эндрю, принцесса Анна и принц Эдвард.

Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Королевская семья попросила не возлагать цветы в память о нем, чтобы избежать распространения COVID-19.