Британцев попросили не возлагать цветы в память о принце Филиппе из-за пандемии

Королевская семья Британии обратилась к желающим почтить память скончавшегося принца Филиппа с просьбой не приносить цветы к Букингемскому дворцу и Виндзорскому замку. Власти станы тоже призывают не делать этого, чтобы избежать распространения COVID-19.

В Twitter монаршей семьи опубликовали призыв сделать пожертвование в благотворительную организацию вместо того, чтобы покупать букет.

«В нынешней ситуации в области общественного здравоохранения Книги соболезнований не будут доступны для подписи. Королевская семья просит представителей общественности сделать пожертвование вместо того, чтобы нести цветы в память о герцоге», — отмечено в публикации.

В секретариате кабинета министров, добавил «Интерфакс», напомнили о необходимости «избегать собраний большими группами и минимизировать количество поездок».

«Мы просим общественность не собираться у королевских резиденций и продолжать придерживаться советов органов здравоохранения», — подчеркнули власти.

Супруг Елизаветы II скончался на 100-м году жизни. В Сети поделились добрыми карикатурами и шутками, вспомнив забавные моменты из жизни принца Филиппа.