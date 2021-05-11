Принц Чарльз сократит количество членов королевской семьи

Принц Чарльз планирует сократить количество членов королевской семьи, рассказал британский телеведущий Джайлз Брандрет.

Как сообщило издание Daily Express, по словам Брандрета, муж Елизаветы II принц Филипп сказал Чарльзу, что раньше королевская семья была небольшой.

«В 1947 году, когда он стал герцогом Эдинбургским, она состояла только из короля, королевы и двух молодых принцесс», — отметил Брандрет. Теперь же, по его словам, больше 20 родственников Елизаветы II имеют право называть себя «Королевское Высочество».

Принц Чарльз, как утверждает Брандрет, планирует снова сократить число старших членов королевской семьи. В новый список, по его мнению, войдут только шесть человек: сам Чарльз, его супруга Камилла, старший сын Уильям с женой, принцесса Анна и принц Эдвард.

Для королевы Великобритании Елизаветы II последний год выдался непростым. Пандемия COVID-19, скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл, смерть супруга принца Филиппа — все это едва ли пошло на пользу монаршей особе. Преклонный возраст тоже дает о себе знать: в апреле Елизавете II исполнилось 95 лет. Продолжит ли она править или отречется от престола в пользу одного из наследников, разбирался «360».