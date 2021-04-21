Для королевы Великобритании Елизаветы II последний год выдался непростым. Пандемия COVID-19, скандалы вокруг принца Гарри и Меган Маркл, смерть супруга принца Филиппа — все это едва ли пошло на пользу монаршей особе. Преклонный возраст тоже дает о себе знать: сегодня Елизавете II исполняется 95 лет. Продолжит ли она править или отречется от престола в пользу одного из наследников, разбирался «360».

Траур по принцу Филиппу не позволит королеве превратить свой особенный день в праздник, напомнил телеканал Fox News. Ежегодно по случаю дней рождения члены королевской семьи делятся новыми семейными портретами. Елизавета II в этот раз не станет следовать традиции.

В ближайшие месяцы предстоит еще одна знаменательная дата — празднование 70-летия нахождения Елизаветы II на престоле.

Королева, безусловно, движется к закату своего правления и к новой его фазе Анна Уайтлок британский ученый.

Директор Центра изучения современной монархии в Лондонском университете Анна Уайтлок рассказала агентству Associated Press, что сейчас наступает закат правления королевы. К тому же Елизавета II овдовела, и пока неизвестно, какой будет реакция монаршей особы на свой новый статус. По мнению наблюдателей, с учетом приверженности королевы государственной службе от престола она откажется вряд ли.

Отречения не будет

Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева заметила в беседе с «360», что Елизавета II не сумеет отказаться от короны.

«Когда она вступала на престол, то сказала, что будет до конца своих дней служить своей стране и своему народу», — напомнила эксперт.

Даже если возникнет ситуация, когда королева окажется не в состоянии править — из-за болезни или каких-либо иных причин, — будет назначен регент.

«Отречения не будет», — подчеркнула Ананьева.

Она напомнила, что по закону о престолонаследии — и после изменений 2011 года, и до них — следующим претендентом на трон является принц Уэльский Чарльз. Он приходится Елизавете II старшим сыном.

«Раньше это был старший сын. Теперь — старший ребенок, независимо от пола. <…> Принц Уэльский Чарльз и по прежнему закону, и сейчас [наследник]», — напомнила сотрудник РАН.

Роль принца Чарльза

Уступит ли принц Чарльз корону Великобритании старшему из сыновей — принцу Уильяму, другой вопрос.

«Говорят, было бы хорошо, чтобы он уступил место Уильяму. Потому что Уильям пользуется большей популярностью. Но это не значит, что Чарльз это сделает», — сказала Елена Ананьева.

Елизавета II уже передала часть своих обязанностей принцу Чарльзу, писал Fox News. Например, он занял место королевы-матери на саммите британского Содружества на Шри-Ланке в 2013 году. А в 2017-м представлял Елизавету II на ежегодной церемонии Дня памяти павших, возложив венок монарха к подножию Кенотафа — памятного монумента в Лондоне.

В 2018 году принца Чарльза утвердили преемником королевы Великобритании в качестве главы Содружества наций, писал Sky News. В него входят бывшие британские колонии, ныне обладающие статусом суверенных государств.

«Конституционно смерть принца Филиппа ничего не меняет. Но королеве исполняется 95 лет. Она уязвима и стареет. <…> Ясно, что смерть принца Филиппа положила начало переходу к будущему и ознаменовала начало конца этой фазы монархии», — заявила Анна Уайтлок Associated Press.

Опора королевской семьи

В ситуации с престолонаследием есть еще один интересный момент. Британские СМИ поют дифирамбы герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон. В материале газеты The Sun о похоронах принца Филиппа назвали супругу принца Уильяма будущей опорой королевской семьи.

«Безупречно одетая, с элегантной ниткой жемчуга, она выглядела как будущий регент», — указали в материале.

Ей приписывают заслугу в примирении враждующих братьев — Уильяма и Гарри и говорят, что Миддлтон «обладает качествами королевы». Журналисты обратили внимание и на то, как Кейт утешила скорбящего принца Чарльза «поцелуем в щеку и успокаивающим объятием».

В ближайшие месяцы и годы, уверена газета, 39-летняя герцогиня станет тем человеком, на которого смогут положиться не только принц Уэльский, но и Елизавета II, а также вся монаршая семья.

«Говорят, пришел час, пришел человек. Но в случае с королевской семьей это женщина. Поблагодарим Бога за Кейт. Она — та скала, от которой будет зависеть монархия», — отметил биограф принца Уильяма Брайан Хоуи.

Миддлтон он счел «идеальной супругой короля, когда Уильям займет трон».