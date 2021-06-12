«Пример примитивного давления»: Пушков ответил на предупреждение «Нафтогаза» о войне с Россией

Заявление «Нафтогаза» о возможном начале полномасштабной войны с Россией из-за «Северного потока — 2» сочли безответственным. Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что на Украине «отыгрывают партию угроз».

Российский политик прокомментировал в беседе с газетой «Взгляд» высказывание главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко.

«Они продолжают отыгрывать партию угроз и запугивания западных стран „Северным потоком — 2“. <…> Из Киева часто звучат неумные и безответственные заявления, нацеленные лишь на нагнетание обстановки», — напомнил Пушков.

Сенатор заметил, что Украине следовало бы договариваться с Россией о сохранении части украинского транзита.

«Украинская сторона ничего не поняла и ничему не научилась. <…> Это пример характерного для Киева примитивного давления, которое они использовали по вопросу о сооружении „Северного потока — 2“», — сказал он.

Эту битву, обратил внимание Пушков, Украина проиграла и теперь хочет добиться принятия мер против эксплуатации уже построенного газопровода. Он также задался вопросом, кто именно будет вести войну.

«Украина объявит войну России из-за того, что будет введен в действие „Северный поток — 2“, или НАТО будет воевать с Россией? Думаю, что руководитель „Нафтогаза“ не отдает себе отчет в том, что говорит абсолютно абсурдные вещи», — подытожил сенатор.