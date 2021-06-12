Начало работы трубопровода «Северный поток — 2» может обернуться полномасштабной войной. Об этом заявил глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Наихудший сценарий — это не только то, что мы потеряем с 2024 года большую часть нашего ВВП. Хуже всего, что это означает гораздо более высокую вероятность полномасштабной войны, так как поставки газа через Украину в Европу служат сдерживающим фактором», — сказал глава компании агентству Bloomberg.

Он добавил, что отмена американских санкций может отрицательно повлиять на прозападные настроения в определенных странах Восточной Европы, включая Украину. По словам Витренко, завершение строительства трубопровода будет означать продвижение пророссийской позиции за счет Запада.

Президент России Владимир Путин 4 июня сообщил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». Ранее власти США заявили, что газопровод практически достроен, поэтому помешать реализации проекта сложно. В конце мая Вашингтон отказался вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG.