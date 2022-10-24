Применение Украиной «грязной бомбы» обернется вторым Чернобылем | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 13:43 Применение Украиной «грязной бомбы» обернется вторым Чернобылем Военный эксперт Дандыкин: последствия взрыва «грязной бомбы» ВСУ станут вторым Чернобылем РИА "Новости"

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Украина намерена подорвать маломощный ядерный запас на своей территории, чтобы обвинить в произошедшем Россию. Задачу по созданию «грязной бомбы» уже поставили перед научными сотрудниками Института ядерных исследований в Киеве. В разговоре с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин предупредил о серьезной опасности такого поворота военного конфликта на Украине. По его словам, применение ВСУ «грязной бомбы» обернется вторым Чернобылем.

«Это очень неприятная вещь. Радиоактивное заражение от „грязной бомбы“ ожидается масштабное, сродни тому, что было в Чернобыле. Если тактические запасы оружия действуют локально — их основная сила во взрывной волне, — то при взрыве „грязной бомбы“ накрывается большая территория реактивными изотопами», — пояснил эксперт.

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Он добавил, что по части провокаций Украина находится «впереди планеты всей».

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«Не случайно президент Украины Владимир Зеленский то заявляет, что к взрыву на Крымском мосту он отношения не имеет, <…> то требует ударить по Москве. Надо бить в набат, чтобы не допустить применения Украиной „грязной бомбы“», — заметил Дандыкин.

Эксперт коснулся и значения формирования отрядов территориальной обороны в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

«Добровольческие части сейчас формируются, они предназначены для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и подпольем. Их задача — помогать Росгвардии в тылу. А тыл практически начинается сейчас у линии фронта, обстановка очень напряженная. Это очень сильное подспорье. Основной костяк формирований — это мужчины от 20 до 60 лет», — заключил он.