Афганские продавцы в 10 раз повысили цены на паранджу после прихода талибов*

После захвата власти в Афганистане членами радикального движения «Талибан»* продавцы одежды в 10 раз повысили цены на паранджу. Об этом сообщило иранское агентство Isna.

Журналисты выяснили, что спрос на этот предмет женского гардероба мусульманок стал рекордным. Сложности у покупательниц возникли с тем, что купить паранджу можно только на рынках, где можно расплатиться только наличными. Но попасть к банкоматам в захваченном талибами* Кабуле сейчас очень сложно.

По словам одной из собеседниц, она никогда не думала, что столица страны так быстро падет перед натиском террористов.

Она призналась, что у нее в доме есть паранджа, но вместе с ней живут сестра и мама, которым нужно приобрести свою одежду.

«Возможно, что мы будем использовать простыни для того, чтобы сшить себе паранджу для выхода на улицу», — заявила она.

Председатель «Талибана»* Сохейл Шахин заявил, что женщинам Афганистана не обязательно покупать себе паранджу, скрывающую лицо. Он подчеркнул, что исламские законы требуют от мусульманок ношения хиджаба, который бывает разным.

Паранджа — это полностью закрытый вид женского халата с закрывающей лицо волосяной сеткой. Хиджаб — это накидка, которая скрывает только тело. Его надевают при выходе на улицу.

В минувший вторник, 17 августа, на женскую демонстрацию вышли пять жительниц Кабула. Они потребовали от захвативших страну талибов* оставить им право на образование и участие в политической жизни страны. Примечательно, что на улицу протестующие вышли в хиджабах.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.