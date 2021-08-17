Жительницы Кабула вышли на демонстрацию после захвата власти талибами*

Жительницы столицы Афганистана вышли на первую демонстрацию после захвата власти в стране запрещенным в России движением «Талибан»*. Четыре женщины с небольшими плакатами в руках решили напомнить о своем праве на участие в политической жизни страны.

В небольшом митинге приняли участие четыре жительницы Кабула. Они выступили за право женщин получать образование и работать. Все участницы в хиджабах, но свои лица они не прячут.

На видео с места демонстрации видно, что местные жители и вооруженные боевики наблюдают за происходящим достаточно спокойно. Женщин никто не прогоняет и не пытается применить к ним силу.

Захват власти талибами* у многих жителей Афганистана вызвал ужас, в частности, именно из-за ущемления прав людей, особенно женской половины населения. Жительницы страны боялись, что им запретят выходить на улицы без мужчины, работать и получать образование, слушать светскую музыку, проводить время с друзьями.

При этом боевики уверяют, что они не будут лишать женщин этих прав. Но вместе с тем в первый же день после того, как они заняли Кабул, талибы* начали закрашивать на улицах вывески с изображением женщин.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, запрещена на территории России.