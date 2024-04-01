Мир 01 апреля 2024, 04:47 Приграничный город Северной Кореи сняли на видео с дрона Baza: пользователь Reddit снял Северную Корею с воздуха РИА «Новости»

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Пользователь социальной платформы Reddit смог снять с дрона видео приграничного северокорейского города Синыйджу. Об этом сообщил Telegram-канала Baza.

По данным канала, автор ролика запустил дрон с территории соседнего Китая. Причем видео было снято еще в 2020 году, но выложить его автор решился только сейчас.

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Улицы северокорейского города Синыйджу выглядят пустынными. На дорогах мало машин, а вместо светофора работает регулировщик.

Город Синыйджу находится недалеко от реки Амноккан, по которой проходит граница с Китаем.

В марте лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал на публичное мероприятие на автомобиле премиум-класса Aurus, который подарил ему президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, указав на «абсолютную надежность» подаренной машины.