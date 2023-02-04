Мир 04 февраля 2023, 22:40 Пригожин раскрыл суть стратегии ЧВК «Вагнер» Пригожин сравнил стратегию ЧВК «Вагнер» с шахматной партией РИА «Новости»

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Российский предприниматель Евгений Пригожин сравнил стратегию частной военной компании «Вагнер» с шахматной партией. Обращение бизнесмена опубликовала пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в Telegram-канале.

Немецкая газета Bild поделилась предположением, что российская армия может использовать стратегию ЧВК в зоне боевых действий на Украине. Журналисты попросили Пригожина объяснить, в чем заключается план.

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«Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК „Вагнер“. Внутри ЧВК „Вагнер“ есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я», — сказал он.

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При этом Пригожин назвал стратегию ЧВК «Вагнер» сложной шахматной партией, где внутри хода каждой фигуры есть еще одна шахматная партия.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» попросил президента Украины Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска, а продолжать «бороться до конца». По его мнению, украинцы не простят властям сдачу города частной военной структуре. Также Пригожин назвал бои в Артемовске главным военным событием.