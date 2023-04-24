Эксклюзив 24 апреля 2023, 12:51 Рецепты Гитлера для Украины. Зеленский готов гнать в окопы детей и стариков Военный эксперт Михайлов заявил, что ВСУ не хватает живой силы Улица в Артемовске / РИА «Новости»

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Украинская сторона объяснила нежелание сдавать Артемовск. Потеря города откроет путь для дальнейшего наступления российских войск. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов в разговоре с «360» подтвердил этот факт и отметил, что ВСУ уже не поможет западная техника и оружие: армия Украины обескровлена гигантскими потерями.

Далее — его прямая речь.

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Артемовск защищают от ВСУ

Заявление президента Украины о важности Артемовска для украинских войск и о том, что после его сдачи российские войска пойдут на Краматорск на Славянск, является полностью верным. Об этом говорили все эксперты и говорят все западные союзники Украины.

Тут нет абсолютно ничего нового. Все ждут, когда же будет освобожден Артемовск. Думаю, что российские подразделения «обрадуют» Зеленского в ближайшее время, и мы услышим соответствующие заявления от создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Минобороны России.

Тогда можно будет констатировать факт: город взят. Сейчас же все разговоры о том, что «Артемовск в окружении, осталось день-два», я считаю необоснованными. Пригожин не раз говорил, что не стоит торопиться с заявлениями об освобождении Артемовска.

Пока штурмовики постепенно, день за днем берут кварталы, дома в западных районах города. Им, конечно, помогают российские войска: они обеспечивают непроникновение дополнительной поддержки для ВСУ.

Сейчас, возможно, освобождение Артемовска ускорится. После известий о расстреле раненого пленного бойца ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что пленных брать больше не станут. То есть наступает решающая фаза, предложений сдаться не будет. А будет масштабнейшая зачистка от любых объектов живой силы противника.

Оружие НАТО не поможет

Новые вооружения вряд ли сейчас помогут Украине. Поставок было много, но не хватает живой силы, которая может пользоваться этим вооружением. Хоть завалите тысячами тонн стволов украинские войска, но если не будет тех, кто умеет ими пользоваться и может идти в бой, толку никакого.

На этом фоне мы слышим, что на Украине вот-вот или уже даже будет объявлена всеобщая мобилизация. Но это <...> лишь подтверждает факт того, что Зеленский решил вести войну до последнего украинца.

Но сколько бы он ни набрал молодежи и стариков, это не изменит ситуацию. Вспомните Великую Отечественную войну, когда в финале Гитлер гнал в бой Гитлерюгенд — детей 11-13 лет, а также 80-летних стариков.

Сейчас ВСУ не хватает боевых подразделений, но даже боеспособные части не могут проникнуть в Артемовск. Там добивают последних выживших в этом аду — ЧВК «Вагнер» прекрасно справляются с поставленными задачами.

Боец ЧВК «Вагнер» ведет огонь по позициям ВСУ в Артемовске / РИА «Новости»

Победа будет за нами

В контексте падения Артемовск станет неким фетишом трагедии для украинских войск. Те, кто будет готовиться, и те, кого готовят к контрнаступлению, увидят, насколько плачевна ситуация. Это резко понизит боевой дух ВСУ.

Конечно, нужно быстрее заканчивать со спецоперацией. Но российские войска не лезут сломя голову под огонь, а планомерно зачищают территорию от врага. Так что будем ждать освобождения Артемовска в ближайшее время.

После этого мы однозначно прислушаемся к мнению Зеленского о том, что нужно идти дальше: откроется путь на Славянск и Краматорск. Российская армия пойдет на другие укрепрайоны, где еще есть боеспособные подразделения украинских войск. Пока есть.

Победа будет за нами!