Неизвестный угнал фургон протаранил пешеходов в пригороде Парижа. Видео

Инцидент произошел на привокзальной площади. очевидцы происшествия поделились кадрами с места событий в Сети.

Видео: Twitter

Подозреваемый в наезде на пешеходов попытался скрыться, но его взяли под стражу. Все подробности и обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

По предварительным данным, отсутствуют признаки того, что наезд связан с терроризмом.

Пьяного угонщика автобуса Hyundai County задержали в Приморском крае. Лихач таранил патрульные машины, чтобы уйти от полиции. Для поимки нетрезвого водителя полицейским пришлось стрелять по колесам. Автобус попал в кювет, лихач был задержан. Угонщиком оказался 33-летний местный житель без водительских прав. Полицейские составили административные материалы по четырем статьям против задержанного. Кроме того, возбуждено уголовное дело. Теперь угонщику автобуса грозит до пяти лет лишения свободы.