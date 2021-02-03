Пьяный россиянин угнал автобус и протаранил машины полиции

Пьяного угонщика автобуса задержали в Приморском крае. Лихач таранил патрульные машины, чтобы уйти от полиции. Для поимки нетрезвого водителя полицейским пришлось стрелять по колесам.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МВД, злоумышленник угнал автобус Hyundai County в городе Артем. Позже мужчина спровоцировал аварию, но останавливаться после этого не стал. Полицейские включили сирену, началась погоня.

«Уходя от погони, лихач таранил патрульные автомобили, создавая при этом реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения. После неоднократных требований об остановке транспортного средства инспекторы ГИБДД Уссурийска были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам», — приводит агентство сообщение регионального управления МВД.

Автобус попал в кювет, лихач был задержан. Угонщиком оказался 33-летний местный житель без водительских прав. Как показало медицинское освидетельствование, мужчина был пьян.

Полицейские составили административные материалы по четырем статьям против задержанного. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладения транспортным средством без цели хищения». Теперь угонщику автобуса грозит до пяти лет лишения свободы.

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