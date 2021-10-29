Приезжих из Узбекистана могут освободить от регистрации в течение 15 дней с даты въезда в Россию

МВД разработало проект закона о ратификации соглашения между Россией и Узбекистаном. Документом предусматривается освобождение россиян и узбеков от обязанности постановки на учет по месту пребывания в течение 15 дней с даты въезда в другую страну.

Это следует из пояснительной записки к документу, который был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Соглашение между государствами о порядке пребывания россиян в Узбекистане и граждан Узбекистана на территории России было подписано в Москве 21 мая и в Ташкенте 17 июня, отметил ТАСС.

В документе подчеркивается, что реализация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений между Россией и Узбекистаном.

Сейчас аналогичный подход действует в отношении жителей Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Армении и Киргизии.

В Государственной думе нашли способ частично заменить трудовых мигрантов в стране на россиян. Депутат Виктор Водолацкий выразил мнение, что нужно расширять в России работу вахтовым методом для россиян. По его словам, важно оценить степень необходимости приглашать в страну большое число мигрантов. Ими нужно заполнять исключительно те вакантные места, на которых не хватит внутрироссийских ресурсов, считает депутат.