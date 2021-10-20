Депутат Госдумы предложил способ уменьшить число трудовых мигрантов в России

В Государственной думе нашли способ частично заменить трудовых мигрантов в стране на россиян. Депутат-единоросс Виктор Водолацкий выразил мнение, что нужно расширять в России работу вахтовым методом для своих граждан.

По его словам, важно оценить степень необходимости приглашать в страну большое число мигрантов. «Не проще ли организовать работу по вахтовому методу для тех россиян, который проживают на территориях, где нет строек и отсутствуют рабочие места», — сказал депутат.

Как сообщил URA.RU, Водолацкий отметил: важно сначала обеспечить рабочими местами граждан России, чтобы у них была возможность трудоустроиться и содержать свои семьи. Только после этого, уверен депутат, нужно думать о привлечении мигрантов из других государств. Ими нужно заполнять исключительно те вакантные места, на которых не хватит внутрироссийских ресурсов.

Ранее для трудовых мигрантов из Узбекистана, которые планируют работать на стройках, решили ввести своеобразные «экзамены». Президент Национального объединения строителей (НОСтрой) Антон Глушков заявил, что проверку квалификации для работы в России для строителей планируют начать в ноябре.