Приезд спецпредставителя Байдена в Москву назвали попыткой перезапустить отношения

Прилет спецпредставителя президента США Джона Керри в Россию не будет связан исключительно с вопросами климата. Об этом «360» рассказал политолог-американист Малек Дудаков.

Ожидается, что Керри посетит Москву с 12 по 15 июля. Госдепартамент США назвал целью его визита «обсуждение различных путей расширения глобальных климатических амбиций».

«Понятно, что у его визита есть и другая цель. Она не лежит на поверхности. На основе климатических соглашений перенастроить, может быть, даже несколько перезапустить, отношения России и США. Эта цель очень амбициозная, одним визитом не решается», — заявил Дудаков.

Он посчитал хорошим знаком то, что у России и США появляются новые точки соприкосновения помимо стандартных «борьбы с терроризмом и разоружения».

Дудаков назвал Керри «климатическим царем в администрации Байдена». Политолог считает, что Керри «постарается включить Россию в климатический пакт, который сейчас пытаются сформировать вокруг западных стран».

В аппарате спецпредставителя президента РФ по климату ранее подтвердили «Интерфаксу», что на 13 июля запланирована встреча Джона Керри и советника президента России по вопросам изменения климата Руслана Эдельгериева. Ожидается, что стороны обсудят роль атомной и водородной энергетики в обеспечении перехода к низкоуглеродному развитию и возможности двустороннего взаимодействия по этому направлению.