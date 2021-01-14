Приехавших расследовать пандемию экспертов ВОЗ встретили в Ухане
О приезде представителей ВОЗ сообщил телеканал CGTN в Twitter, который организовал прямую трансляцию встречи специалистов.
«Ученые прибыли в китайский город Ухань, чтобы сотрудничать в исследованиях происхождения COVID-19», — отмечено в публикации.
Перед началом работ команде предстоит пройти карантинные процедуры.
В работе экспертам ВОЗ будут помогать китайские коллеги. Об исследованиях стороны договорились заранее.
В группу по выяснению происхождения SARS-CoV-2 включили представителей нескольких стран, в том числе профессионалов из Японии, США, Германии, Катара, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. Из России в Ухань поехал заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.