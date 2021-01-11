ВОЗ пошлет в Китай экспертов, чтобы выяснить происхождение COVID-19

В Китай 14 января прибудет делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения. Специалистам предстоит выяснить, откуда появился COVID-19. Им помогут китайские коллеги.

Стороны договорились о проведении исследований заранее, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственного комитета п вопросам здравоохранения КНР.

«Группа международных экспертов ВОЗ, занимающаяся выяснением причин происхождения COVID-19, прибудет в Китай 14 января», — отметили в документе.

В исследовании экспертов ВОЗ примут участие китайские специалисты. Им предстоит помочь коллегам из международной организации.

В ВОЗ уточнили, что в группу по выяснению происхождения нового коронавируса вошли представители нескольких стран. В нее отобрали профессионалов из Японии, Катара, США и Германии. В состав также включили ученых Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

Россию в группе представляет заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.