26 марта 2024, 20:24
Приднестровье опровергло планы по присоединению к России
МИД ПМР: Приднестровье не собиралось просить о включении в состав России
Власти Приднестровья не собирались обращаться к России с просьбой о включении республики в состав страны. Об этом заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью RTVI.
По словам дипломата, информационная кампания о якобы готовящемся обращении к России была проведена, чтобы сорвать съезд депутатов, который прошел в конце февраля.
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«Вокруг Приднестровья созданы иллюзии, определенные мифы, и против нас ведется гибридная информационная война, когда в инфополе вбрасываются ложные нарративы, как сейчас принято говорить», — сказал дипломат в ответ на вопрос журналиста, собирались ли депутаты ПМР просить о включении республики в состав России.
По словам министра, съезд депутатов Приднестровья обратился к России, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к нарушению Молдавией международного права.
В конце февраля Приднестровье обратилось к России за помощью из-за экономической блокады со стороны Молдавии.
Молдавия
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Россия
Приднестровье
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