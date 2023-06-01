Мир 01 июня 2023, 03:26 Причины откладывания контрнаступления ВСУ раскрыли в США National Review: контрнаступлению ВСУ мешает низкий моральный дух украинцев Официальное интернет-представительство президента Украины

Читать 360tv в

Низкий моральный дух украинцев может стать причиной срыва контрнаступления ВСУ. Об этом написал обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти.

Состояние украинского общества сигнализирует, что у президента страны Владимира Зеленского проблемы.

Реклама

«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — заявил обозреватель.

Доэрти считает, что пессимистичные настроения на Украине возникли из-за потери Артемовска. Однако сомнения в готовности украинского народа следовать за «избранным правительством» были с самого начала, отметил журналист.

Несмотря на трудности Киева, Запад настаивает на контрнаступлении и вынуждает Зеленского начать операцию, ставя его в затруднительное положение.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что в случае поражения ВСУ в контрнаступлении, Запад обязан увеличить военную поддержку Украины. Он заявил, что союзники должны быть готовы к тому, что конфликт затянется надолго.