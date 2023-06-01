01 июня 2023, 03:26
Причины откладывания контрнаступления ВСУ раскрыли в США
National Review: контрнаступлению ВСУ мешает низкий моральный дух украинцев
Низкий моральный дух украинцев может стать причиной срыва контрнаступления ВСУ. Об этом написал обозреватель издания National Review Майкл Брендан Доэрти.
Состояние украинского общества сигнализирует, что у президента страны Владимира Зеленского проблемы.
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«Одними из возможных признаков проблем могут быть сообщения, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления», — заявил обозреватель.
Доэрти считает, что пессимистичные настроения на Украине возникли из-за потери Артемовска. Однако сомнения в готовности украинского народа следовать за «избранным правительством» были с самого начала, отметил журналист.
Несмотря на трудности Киева, Запад настаивает на контрнаступлении и вынуждает Зеленского начать операцию, ставя его в затруднительное положение.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что в случае поражения ВСУ в контрнаступлении, Запад обязан увеличить военную поддержку Украины. Он заявил, что союзники должны быть готовы к тому, что конфликт затянется надолго.
Владимир Зеленский
ВСУ
Украина
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