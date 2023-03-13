Мир 13 марта 2023, 20:41 ВСУ заявили о нехватке боеприпасов под Артемовском Бригада «Эдельвейс»: ВСУ нужно больше боеприпасов и оружия для удержания Артемовска РИА «Новости»

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Украинские военные в Артемовске нуждаются в боеприпасах и вооружении. Об этом сообщил начальник пресс-службы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ Никита Шандыба в эфире местного телеканала «Рада».

«На нашей линии обороны необходимо больше боеприпасов и вооружения, чтобы держать оборону», — сказал он.

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По словам Шандыбы, украинские военные вынуждены находиться в городе уже 10 месяцев без ротации, также они сталкиваются с различными сложностями из-за погодных условий.

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Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Артемовске «остается сложной». Однако армия республики продолжает держать оборону города. Украинские боевики применяют все возможные виды вооружений.

Западные СМИ отмечали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с предложением вывести войска из окруженного Артемовска, чтобы сохранить остатки сил. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил о продолжении боев.