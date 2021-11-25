Причину поражения Украины в воображаемой войне с Россией назвали в США

Украинская армия потерпит поражение в гипотетической войне с Россией из-за устаревшей артиллерии на которую ВСУ делает ставку в обороне. Об этом заявил американский военный журналист Дэвид Экс в материале для журнала Forbes.

Автор статьи назвал артиллерийский корпус военных сил Украины устаревшим и дезорганизованным. У украинской армии нет даже достаточного количества снарядов для орудий, чтобы противостоять более крупной, более современной и лучше организованной российской армии.

Экс со ссылкой на документы написал, что у сухопутных войск Украины численностью 145 тысяч есть мощный артиллерийский арсенал, однако орудия и системы залпового огня в большинстве своем нуждаются в ремонте. Журналист отметил, что после распада СССР Украина получила мощную инфраструктуру производства и хранения боеприпасов, однако ее пришлось свернуть из-за недостатка денег. По словам Экса, такой исход событий стал очевиден еще в 2014 году во время кризиса.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину по трем направлениям. Служба внешней разведки обвинила Госдеп Соединенных Штатов во вранье и отметила превращение некогда уважаемого внешнеполитического ведомства в рупор лживой пропаганды.