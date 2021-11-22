СВР обвинила Госдеп США во лжи после сообщений о «вторжении» на Украину

Вся информация о «подготовке вторжения» России на Украину, которую Госдеп Соединенных Штатов распространяет по своим каналам, — это ложь. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

«По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

По данным пресс-службы, чиновники из Вашингтона сейчас делают все возможное, чтобы запугать мировую общественность несуществующей агрессией России против Украины. Некогда уважаемое внешнеполитическое ведомство в СВР назвали рупором лживой пропаганды и предупредили об опасности такого вранья.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники опубликовало статью о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину по трем направлениям: с территории Крыма, с материковой части и через Белоруссию. По данным издания, это обеспокоило американскую разведку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию вбросом и нагнетанием напряженности.