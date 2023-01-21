Мир 21 января 2023, 12:03 Причину отказа ФРГ от поставок Leopard Киеву назвали в России Экс-замглавы МИД Орджоникидзе объяснил отказ ФРГ в поставках Leopard Киеву чувством вины Википедия

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Власти Германии отказались поставить украинской армии передовые танки Leopard из-за исторического чувства вины перед российским народом. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил бывший заместитель главы МИД России Сергей Орджоникидзе.

«Думаю, у немцев совесть не исчезла окончательно. Германский парламент также высказался против, это очень важно. Конечно, правительство может не учесть его мнение, но не пойдет против народа. А он не хочет, чтобы россиян убивали немецкие танки», — сказал он.

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Орджоникидзе не исключил, что власти Польши могут поставить имеющиеся танки Leopard без учета позиции Германии.

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Ранее бывший американский полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что даже получение передовых танков Abrams и Leopard от Запада не поможет Украине победить Россию на поле боя. Он напомнил, что сражения выигрывают люди, а не боевые машины.