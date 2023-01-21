Мир 21 января 2023, 11:39 Западу и Украине указали на неприятную правду Подполковник ВС США Дэвис: танки Leopard и Abrams не помогут Украине победить Россию Defense.gov

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Поставка Украине современных западных танков не поможет ВСУ совершить решительный перелом в боевых действиях с Россией и победить ее. Об этом в беседе с изданием 19FortyFive заявил американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

«Весной украинские военные не смогут вытеснить Россию, даже получив передовое высокотехнологичное оружие. Все-таки Leopard и Abrams не то вооружение, которое способно привести к крупным успехам на поле боя», — сказал он.

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Дэвис выразил уверенность, что исход украинского конфликта не зависит от того, получат ли ВСУ передовые танки или нет.

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«Войны выигрываются и проигрываются людьми, как это было во все времена, а не машинами», — добавил полковник в отставке.

Украина неоднократно просила у Германии и США поставить ей тяжелую бронетехнику, способную вести наступательные действия.

Однако министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что правительство пока не определилось с целесообразностью передачи танков Leopard украинским военным.