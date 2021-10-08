Причиной смерти украинского депутата Полякова стала остановка сердца
Киевская прокуратура заявила, что причиной смерти депутата Полякова могла стать остановка сердца
Медики назвали предварительную причину смерти депутата Рады Антона Полякова, которому стало плохо в салоне такси. Вероятно, это была остановка сердца. Данные об этом появились на сайте Киевской городской прокуратуры.
Депутату было 33 года. По предварительным данным, у него была острая коронарная недостаточность.
«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — сказано в сообщении.
Тем не менее следствие еще ждет результаты других судебно-медицинских исследований.
Народный депутат Галина Янченко в своем Telegram-канале также заявила, что Поляков мог умереть от проблем с сердцем. По ее информации, депутату стало плохо в такси, какое-то время у него было тяжелое состояние: его рвало, были конвульсии. В этот момент машину остановили патрульные, на которых были камеры, они и зафиксировали произошедшее.
По словам Янченко, в ближайшие два дня будут готовы результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме яды.
О смерти Антона Полякова стало известно сегодня утром. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».