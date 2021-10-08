Причиной смерти украинского депутата Полякова стала остановка сердца

Медики назвали предварительную причину смерти депутата Рады Антона Полякова, которому стало плохо в салоне такси. Вероятно, это была остановка сердца. Данные об этом появились на сайте Киевской городской прокуратуры.

Депутату было 33 года. По предварительным данным, у него была острая коронарная недостаточность.

«По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца», — сказано в сообщении.

Тем не менее следствие еще ждет результаты других судебно-медицинских исследований.

Народный депутат Галина Янченко в своем Telegram-канале также заявила, что Поляков мог умереть от проблем с сердцем. По ее информации, депутату стало плохо в такси, какое-то время у него было тяжелое состояние: его рвало, были конвульсии. В этот момент машину остановили патрульные, на которых были камеры, они и зафиксировали произошедшее.

По словам Янченко, в ближайшие два дня будут готовы результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме яды.

О смерти Антона Полякова стало известно сегодня утром. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство» с пометкой «естественная смерть».