Депутат Рады Поляков скончался в такси

На Украине скончался депутат Рады и ранее исключенный из партии «Слуга народа» Антон Поляков. Ему стало плохо в салоне такси. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Возбуждено дело по статье «Убийство», но при этом с пометкой «естественная смерть».

«В Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова — народного депутата Украины. Оперативный дежурный немедленно направил на место происшествия следственно-оперативную группу и другие профильные службы», — сообщили в пресс-службе полиции.

В ведомстве уточнили, что депутат умер во время оказания медицинской помощи после того, как ему стало плохо в такси. Пока нет информации, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия Полякова.

Сейчас сотрудники устанавливают обстоятельств смерти народного депутата, назначена судебно-медицинская экспертиза, на месте работают криминалисты.

В конце августа в России скончался бывший депутат Госдумы и председатель Общероссийского движения поддержки флота Михаил Ненашев. Ему был 61 год. По предварительной информации, он умер в одном из фитнес-клубов Москвы из-за остановки сердца.