Объявление о разводе Билла и Мелинды Гейтсов всколыхнуло мировую общественность 3 мая 2021 года, но на самом деле супруга миллиардера искала способы с ним расстаться с 2019 года. Она работала с юристами по бракоразводным процессам нескольких компаний, чтобы закончить брак, который был «безвозвратно разрушен».

Об этом Wall Street Journal рассказали несколько информированных источников. Издание также получило доступ к некоторым документам. Пара не раскрыла пока причины развода. Но окружение Мелинды утверждает, что одним из источников ее беспокойства были отношения мужа с осужденным за сексуальные преступления. Эппштейном

Билл и Мелинда поженились в 2011 году. Через два года она впервые встретились с Эппштейном в его особняке в Верхнем Ист-Сайде, и у нее сразу же возникли определенные опасения. Инсайдеры сообщили, что она жаловалась на дискомфорт, возникший в присутствии этого человека. Она не скрывала, что «ее приводят в ярость» отношения мужа с Эппштейном.

Однако Гейтс неоднократно с ним встречался, и даже однажды задержался до глубокой ночи в его особняке. После того, что Эппштейн признался себя виновным в 2008 году в домогательствах к несовершеннолетней девушке, Мелинда говорила, что этот факт ее «все еще преследует».

Он умер в тюрьме, дожидаясь суда по федеральным обвинениям, связанные с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации.

О своем разводе Гейтсы объявили в совместном заявлении в Twitter. Они пообещали продолжить начатую благотворительную деятельность.