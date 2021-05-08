Раскрыты подробности семейной драмы Билла Гейтса

Билл Гейтс и его жена Мелинда хотели объявить о разводе еще в марте. Супруга миллиардера даже арендовала остров, где хотела скрыться от журналистов вместе с детьми и родными, но Гейтса брать с собой они не пожелали. Об этом сообщил TMZ.

Мелинда Гейтс арендовала остров в Карибском море, чтобы спокойно пережить громкий развод с бизнесменом, о котором они изначально хотели объявить еще в марте. Но члены семьи Мелинды выступили против того, чтобы Гейтс поехал туда с ними. По каким причинам они затаили обиду на бизнесмена, неизвестно, но, по сведениям от источников, пара рассталась совсем не дружественно.

Поводом для развода Билла и Мелинды стали «ряд вещей», сообщило издание People. Предположительно, они объявили о своем решении только сейчас, потому что хотели дождаться, пока их младшей дочери Фиби исполнится 18 лет.

В разводе Гейтса ранее заподозрили молодую китаянку. Но сама девушка заявила, что не имеет никакого отношения к брачным делам бизнесмена.

Гейтсы уже начали делить многомиллиардное имущество, нажитое ими за 27 лет совместной жизни.