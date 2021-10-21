Наводнения назвали возможной причиной гибели Венеции

Исторический центр итальянской Венеции со времени глобального паводка 2019 года затапливался еще шесть раз. Уникальный город, построенный на сваях, особенно уязвим к изменению климата. Повышение уровня моря увеличивает частоту наводнений. К тому же город и сам постепенно проваливается в почву.

По данным Associated Press, 31 октября в Глазго (Шотландия) соберутся ученые-климатологи и мировые лидеры. Они будут решать вопрос о судьбе прибрежных городов. Таких, как Венеция. В соответствии с наихудшим сценарием, к концу века уровень моря в итальянском городе поднимется на 120 сантиметров.

Изобретательное и беспримерное сочетания каналов и городской архитектуры сделало Венецию объектом всемирного наследия. Город попал в список ЮНЕСКО. В последнее время над Венецией нависла угроза исчезновения из-за движения круизных судов. После того, как им запретили курсировать рядом с площадью и собором Сен-Марко, опасность уменьшилась, но не исчезла окончательно.

Базилика Сан-Марко, расположенная в самом низком месте Венеции, систематически затопляется снаружи на 80 сантиметров и на 88 сантиметров в притворе церкви.

Власти города решили возвести систему подвижных подводных заграждений Moses, проект стоимостью около шесть миллиардов евро (почти есть миллиардов долларов). После многочисленных скандалов, связанных с перерасходом средств и взяточничеством, она так и не была построена. Система все еще находится на стадии тестирования. Но после вмешательства Рима ее начали активировать при наводнении с прогнозируемой высотой 1,3 метра. С 2020 года барьеры поднимали 20 раз.

В первой декаде августа этого года Венецию накрыл неожиданный паводок высотой в один метр. Обычно уровень воды в городе заметно повышается осенью и зимой.