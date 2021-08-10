Венецию накрыл паводок. Видео

Площадь Сан-Марко в итальянской Венеции за ночь была залита водой по щиколотку. В некоторых местах уровень воды повысился на метр. «Аква альта» (паводок) бывает в городе осенью и зимой, летом обычно его не затапливает.

Как сообщило Reuters, паводок может нанести многомиллионный ущерб, но в этот раз горожане и туристы танцевали, плескались в воде и переходили площадь вброд с ботинками в руках.

Случаи паводков в Венеции вызваны сразу несколькими факторами от повышения уровня моря до необычно высоких приливов. Они вызывают проседания грунта в Венеции. Со временем ситуация ухудшилась из-за изменения климата. В Венеции с октября 2020 года есть барьер от наводнений, но он активируется при приливах более 130 см.

В марте 2021 года в Венеции отлив привел к снижению уровня воды в городских каналах на 55 сантиметров. Часть из них пересохла.