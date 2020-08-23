Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что превращение Софийского собора и монастыря Хора в Стамбуле в мечети «причинило боль». Он подчеркнул, что построены они были как христианские храмы.

«Это факт, что превращение Святой Софии, а теперь и монастыря Хора в мусульманские мечети нанесло нам боль. Эти два уникальных памятника Стамбула были построены как христианские храмы, показывали истинность воплощения слова Божьего, красоту Спасителя мира», — заявил Варфоломей после литургии на отдании праздника Успения Пресвятой Богородицы на развалинах патриаршего ставропигиального монастыря Панагия Фанеромени в Турции. Богослужение транслировал в прямом эфире греческий православный телеканал Е4.

Патриарх добавил, что эти памятники принадлежат мировому культурному наследию.

Мечеть Айя-София (Софийский собор) в Стамбуле открыла свои двери для верующих впервые с 1934 года 24 июля.

Этот собор основал византийский император Юстиниан I в 537 году. Почти тысячу лет он был самым большим христианским храмом. После падения Византийской империи и захвата Константинополя османами его переделали в мечеть.

С 1934 года мечеть Айя-София была музеем, а 10 июля 2020 года Высший административный суд Турции аннулировал решение основателя Турецкого государства Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.