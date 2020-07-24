Церемония открытия мечети Айя-София началась в Стамбуле. Это первый намаз за 86 лет
Мечеть Айя-София в Стамбуле открывает свои двери для верующих впервые с 1934 года. В первом после почти векового перерыва намазе примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.
Власти Стамбула закрыли доступ к открывающейся мечети из-за большого наплыва людей. Кортеж Эрдогана уже подъехал к Айя-Софии. Ожидается, что после намаза Эрдоган сделает заявление.
Храм Святой Софии — Айя-София — основал византийский император Юстиниан I в 537 году. Почти тысячу лет он был самым большим христианским храмом. После падения Византийской империи и захвата Константинополя османами его переделали в мечеть. Произошло это в 1453-м.
С 1934 года мечеть Айя-София была музеем. 10 июля 2020 года Высший административный суд Турции аннулировал решение основателя Турецкого государства Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей.
Эрдоган подписал соответствующий указ и объявил о возобновлении в Айя-Софии мусульманских богослужений.