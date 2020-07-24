Церемония открытия мечети Айя-София началась в Стамбуле. Это первый намаз за 86 лет

Власти Стамбула закрыли доступ к открывающейся мечети из-за большого наплыва людей. Кортеж Эрдогана уже подъехал к Айя-Софии. Ожидается, что после намаза Эрдоган сделает заявление.

Храм Святой Софии — Айя-София — основал византийский император Юстиниан I в 537 году. Почти тысячу лет он был самым большим христианским храмом. После падения Византийской империи и захвата Константинополя османами его переделали в мечеть. Произошло это в 1453-м.

С 1934 года мечеть Айя-София была музеем. 10 июля 2020 года Высший административный суд Турции аннулировал решение основателя Турецкого государства Кемаля Ататюрка о превращении мечети в музей.

Эрдоган подписал соответствующий указ и объявил о возобновлении в Айя-Софии мусульманских богослужений.