Прибалтика временно отключила импорт электроэнергии из России

На время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, которое на мечено на 2025 год, страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России. Латвия без объяснений причин прекратила импорт на два дня, когда 8 и 11 апреля проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой.

В результате, как сообщает газета «Коммерсант», в европейской части России и на Урале энергоцены снизились на 1-3%. Так как поставки велись из Швеции и Польши спотовые цены в Литве напротив, выросли на 8,5%.

Энергокольцо БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) позволяет вести между ними перетоки электроэнергии. Балтийские республики хотят объединиться с континентальной Европой и Скандинавией, и выйти из объединения к 2025 году. Это может вызвать изоляцию Калининградской области.

Отмечается, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой на работу энергосистемы никакого влияния не оказало.

В балтийских республиках был зафиксирован резкий рост стоимости электроэнергии. Спотовые цены на 8 апреля в Литве выросли на 4 евро за мегаватт/час до 51 евро (около 4,7 тысяч рублей). Они понизились до 40 евро (около 3,7 тысяч рублей) 11 апреля, когда отключение было завершено.

«У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст», — предположил Владимир Скляр из «ВТБ Капитал».

Эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что действующие тарифы на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованного уровня.