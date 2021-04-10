Названа экономически обоснованная цена на электроэнергию в России

Текущие тарифы на электроэнергию в России в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованного уровня. Об этом ведущий эксперт направления «Экономика энергетики и климат» Центра стратегических разработок Олег Колобов рассказал РИА «Новости».

Разница между экономически обоснованным и текущим уровнем тарифа на электричество для населения составляет около двух-трех рублей за киловатт-час. При этом максимально тарифы приближены к экономически обоснованным показателям в Москве, где разница составляет менее одного рубля в квартирах с газовой плитой и менее 1,5 рубля — у населения с электроплитой.

Россиянам ранее рассказали, как сэкономить на электроэнергии. Для этого стоит отказаться от ламп накаливания и чаще гулять летом. Также сохранить деньги можно с помощью многотарифного учета.