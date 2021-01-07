При протестах у Конгресса США погибли четыре человека

Во время протестов у здания Конгресса США погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили как минимум 14 сотрудников полиции. Об этом сообщил глава столичной полиции Роберт Конти.

По словам Конти, в ходе протестов смертельное ранение получила женщина. В нее выстрелил один из правоохранителей.

«В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — привел ТАСС слова главы полиции Вашингтона.

Конти добавил, что ранения получили 14 полицейских. В больницу отвезли двоих пострадавших для оказания необходимой медицинской помощи.

Сторонники президента США Дональда Трампа начали штурмовать здание Конгресса 6 января. В этот день должны были официально подтвердить победу Джо Байдена на выборах нового лидера страны. Сначала протестующие заняли Капитолий, но затем их удалось вытеснить. Сейчас заседание с подсчетом голосов выборщиков продолжается.