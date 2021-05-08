При беспорядках в Иерусалиме пострадали 163 человека

В результате столкновения израильской полиции с палестинскими демонстрантами около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали до 163 человек. Толпа забросала фейерверками, камнями и бутылками с зажигательной смесью стражей правопорядка. Они ответили светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Число пострадавших назвала международная организация «Красного Полумесяца», сообщает РИА «Новости».

«В больницу в Иерусалиме были доставлены 83 пострадавших, остальным была оказана медицинская помощь на месте», — цитирует агентство сообщение организации.

Израильская пресса сообщила о десятках раненных полицейских.

В последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан, по сообщению палестинского отделения «Красного Полумесяца», были ранены 53 палестинца. Из них попали в больницу 23 человека. В полиции сообщили, что не позволят воспользоваться свободой вероисповедания для беспорядков, насилия и попыток причинить вред окружающим.

Наблюдатели высказывают опасения, что напряженность в Иерусалиме может достичь апогея в воскресенье вечером. Эта ночь носит название «Ночь судьбы», и является самой важной в священном месяце Рамадане. Верующие соберутся для интенсивных молитв в мечети Аль-Акса.

В понедельник в Израиле будут праздновать День Иерусалима. Этот национальный праздник будет отмечаться парадом и другими торжествами.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений с палестинскими демонстрантами в Иерусалиме ранения получили трое полицейских.