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    12 апреля 2022, 20:27

    Президент Германии Штайнмайер подтвердил отказ властей Украины от его визита

    Президент Германии Штайнмайер назвал свой визит на Украину нежелательным

    Анатолий Минкин

    Делегация лидеров стран Евросоюза на Украину пройдет без президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сам политик в беседе с журналистами заявил, что его визит власти Украины сочли нежелательным. Об этом президент ФРГ заявил в эфире польского телеканала TVP 1 на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

    Президент Германии Штайнмайер подтвердил отказ властей Украины от его визита

    Штайнмайер заявил, что получил приглашение польского коллеги, чтобы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы поехать в Киев в качестве сигнала европейской солидарности.

    «Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели», — заявил Штайнмайер.

    Германская газета Bild со ссылкой на источники среди украинских дипломатов сообщила, что против приезда Штайнмайера выступил президент Украины Владимир Зеленский. Собеседники журналистов объяснили, что у президента ФРГ тесные связи с Россией.

    В частности, он выступал за скорейшее введение в работу газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, после начала конфликта в Донбассе и формирования «Минских соглашений» он предложил проект соглашения, по которой после Донецкая и Луганская народные республики после завершения новых выборов президента Украины могли получит особый статус. Документ получил название «Формула Штайнмайера».

    По словам дипломатов, власти Украины не обрадовались визиту президента Германии, но в будущем ситуация может измениться. Остальных европейских лидеров на Украине готовы принять.