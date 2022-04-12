Президент Германии Штайнмайер подтвердил отказ властей Украины от его визита

Делегация лидеров стран Евросоюза на Украину пройдет без президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сам политик в беседе с журналистами заявил, что его визит власти Украины сочли нежелательным. Об этом президент ФРГ заявил в эфире польского телеканала TVP 1 на итоговой пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой.

Штайнмайер заявил, что получил приглашение польского коллеги, чтобы вместе с президентами Эстонии, Латвии и Литвы поехать в Киев в качестве сигнала европейской солидарности.

«Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели», — заявил Штайнмайер.

Германская газета Bild со ссылкой на источники среди украинских дипломатов сообщила, что против приезда Штайнмайера выступил президент Украины Владимир Зеленский. Собеседники журналистов объяснили, что у президента ФРГ тесные связи с Россией.

В частности, он выступал за скорейшее введение в работу газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, после начала конфликта в Донбассе и формирования «Минских соглашений» он предложил проект соглашения, по которой после Донецкая и Луганская народные республики после завершения новых выборов президента Украины могли получит особый статус. Документ получил название «Формула Штайнмайера».

По словам дипломатов, власти Украины не обрадовались визиту президента Германии, но в будущем ситуация может измениться. Остальных европейских лидеров на Украине готовы принять.