Мир 14 декабря 2022, 23:07 Посла России вызвали в молдавский МИД из-за слов Захаровой о Санду Посла России в Кишиневе Васнецова вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста РИА «Новости»

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Российского посла в Кишиневе Олега Васнецова вызвали в молдавский МИД. Ему вручили ноту протеста из-за высказываний официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой о президенте республики Майе Санду. Об этом сообщил вице-премьер, глава МИД страны Нику Попеску в эфире Jurnal TV.

Захарова прокомментировала новый кодекс Молдавии о выборах. Она отметила, что Россия призывает проявить здравый смысл и не делать то, что может привести к обострению ситуации в республике. Дипломат допустила, что Санду «лгала» во время избирательной кампании, когда обещала встать на защиту прав национальных меньшинств.

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«Это агрессивная, неприемлемая риторика. После последних заявлений госпожи Захаровой посол России был вызван в МИД», — сказал Попеску.

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Этот вызов стал третьим за последние месяцы.

Сама Санду в начале декабря заявляла, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, сообщил RT. Она выразила мнение, что протесты в стране из-за ухудшения экономического состояния проходят при поддержке РФ.