Президенту Белоруссии могут разрешить править не больше двух сроков подряд

Проект дополнений в Конституцию Белоруссии обнародовали сегодня. Теперь его будут публично обсуждать.

Референдум по поправкам должен пройти не позднее февраля 2022 года. Документ появился на сайте БелТА.

В частности, согласно ей президент Белоруссии не может находиться у власти более чем два срока, а после ухода в должности не несет ответственности за действия, совершенные им во главе государства. Сместить его с должности сможет Всебелорусское народное собрание в случае грубого и систематического нарушения им Конституции, а также государственной измены или другого деяния, которое законодательство определяет как тяжкое. Сейчас такое возможно только по состоянию здоровья главы государства.

Проект новой Конституции Белоруссии запрещает финансирование выборов иностранными гражданами и организациями.

Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта. В ее состав вошли 36 человек, а председателем стал руководитель Конституционного суда Петр Миклашевич.