Лукашенко рассказал о новом варианте конституции в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал создание новой конституции на заседании Конституционной комиссии. По его словам, при внесении поправок в документ учитывался мировой опыт и мнение высококвалифицированных специалистов. Об этом сообщила БелТА.

«Позади месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу. На наш призыв принять участие в разработке новой редакции основного закона откликнулось огромное количество людей, в том числе общественные объединения. Вам пришлось детально изучить все предложения и инициативы, проанализировать мировой опыт государственного строительства, изучить современные тенденции развития конституционного законодательства. Это, безусловно, большая работа», — процитировал «Взгляд» слова Лукашенко.

Ранее, после внесенных изменений конституцию, документ был отдан на доработку. Референдум по новой версии документа должен состояться не позднее февраля 2022 года.

Указ о создании конституционной комиссии был подписан 16 марта. В ее состав вошли 36 человек, а председателем стал руководитель Конституционного суда Петр Миклашевич.