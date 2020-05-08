Президентские выборы в Белоруссии предложили провести в начале августа

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Такое предварительное решение принято властями страны после консультаций с Палатой представителей и ЦИК.

UPD: Парламент утвердил 9 августа в качестве единого дня выборов в Белоруссии, сообщило «БелТА».

«В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — заявила «БелТА» глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина.

Как написал ТАСС, ранее ЦИК предлагал провести выборы 9, 16, 23 ли 30 августа. Ермошина отметила, что не видит причин переносить голосование из-за эпидемии коронавируса.

«Выборы могут быть отложены в случае объявления чрезвычайного положения. У нас, уверена, такого не будет», — подчеркнула она.

Президент страны Александр Лукашенко заявил о своем намерении вновь баллотироваться еще 17 августа 2018 года. В мае 2020-го он рассказал, что его предвыборную программу можно будет услышать в послании белорусскому парламенту и народу. Оно должно было состояться в апреле, но было перенесено из-за неопределенной ситуации в экономике и политике на фоне пандемии.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Парад Победы состоится 9 мая. И это вопреки рекомендациям ВОЗ, которая настаивает на отмене массовых мероприятий из-за коронавируса.