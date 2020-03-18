«Президентская подборка»: Зеленский посоветовал, что почитать и посмотреть на карантине

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал видеобращение, в котором рассказал, чем можно занять себя на карантине.

Само обращение опубликовано на странице офиса президента в Facebook. На видео Зеленский дал инструкции украинцам, которые оказались за границей в связи с ситуацией с COVID-2019. Но не только — президент сказал, чем можно заняться на карантине.

По его словам, во время изоляции можно прочитать романы «Уцелевший» Чака Паланика и «Музей заброшенных секретов» Оксаны Забужко. Помимо этого Зеленский особенно посоветовал «хороший французский фильм» «1+1».

Ранее 17 марта Украина ввела всеобщий карантин из-за пандемии нового типа коронавируса до 3 апреля. О вспышке коронавируса стало известно в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По всему миру страны начали закрывать границы и вводить режим чрезвычайной ситуации. От вируса смогла излечиться 81 тысяча пациентов, 7,9 тысячи человек погибли. В настоящее время вирус диагностирован у 194 тысяч человек.