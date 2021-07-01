Трампа назвали одним из худших президентов США

Американские историки составили рейтинг президентов страны за всю историю США. Одним из его антилидеров назвали Дональда Трампа. Возглавили список Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

Исследование канала C-SPAN стало четвертым с 2000 года. Над ним работали 142 специалиста в области американской истории.

Трамп получил 41-е место среди 44 участников рейтинга, набрав 312 баллов. Его моральным качествам и административным навыкам дали особенно низкую оценку. Благодаря дару убеждения и решению экономических вопросов 45-й президент США получил 32 и 34-е места соответственно.

В тройке лучших глав государств — Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Восьмое место досталось Джону Кеннеди, девятое — республиканцу Рональду Рейгану. Замкнул топ-10 предшественник Трампа — Барак Обама.

На 19-й строчке оказался Билл Клинтон, на 21-й — Буш-старший. Президенту Бушу-младшему досталось 29-е место рейтинга, Ричарду Никсону — 31-е.

Ученые определяли итоговое место в списке по сумме баллов, которые присуждали по 10 позициям. Глав государств в том числе оценивали за их моральные качества, способности лидера и администратора и искусство ведения внешней политики.