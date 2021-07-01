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    01 июля 2021, 01:01

    Трампа назвали одним из худших президентов США

    Александра Ломейко

    Американские историки составили рейтинг президентов страны за всю историю США. Одним из его антилидеров назвали Дональда Трампа. Возглавили список Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт.

    Исследование канала C-SPAN стало четвертым с 2000 года. Над ним работали 142 специалиста в области американской истории.

    Трамп получил 41-е место среди 44 участников рейтинга, набрав 312 баллов. Его моральным качествам и административным навыкам дали особенно низкую оценку. Благодаря дару убеждения и решению экономических вопросов 45-й президент США получил 32 и 34-е места соответственно.

    В тройке лучших глав государств — Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Восьмое место досталось Джону Кеннеди, девятое — республиканцу Рональду Рейгану. Замкнул топ-10 предшественник Трампа — Барак Обама.

    На 19-й строчке оказался Билл Клинтон, на 21-й — Буш-старший. Президенту Бушу-младшему досталось 29-е место рейтинга, Ричарду Никсону — 31-е.

    Ученые определяли итоговое место в списке по сумме баллов, которые присуждали по 10 позициям. Глав государств в том числе оценивали за их моральные качества, способности лидера и администратора и искусство ведения внешней политики.